Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt weiter auf 20,4

Der Trend bei den Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen weist weiter nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 20,4 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch waren 18,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche nachgewiesen worden. Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 14,4 gelegen.

Dem RKI wurden nach Angaben vom Donnerstag aus NRW binnen 24 Stunden 809 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet. An der Spitze der Neuinfektionsraten lag Solingen mit einer Inzidenz von 50,2. Es folgten die beiden größten Städte in Nordrhein-Westfalen: Düsseldorf mit einer Inzidenz von 41,6 sowie die Millionenstadt Köln mit 33,5. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte haben nur noch der Landkreis Olpe und die Stadt Münster eine Inzidenz unter 10.