NRW will mehr als 150.000 Impfdosen zurückgeben

Im Dezember noch heiß begehrt, jetzt oft nur noch Ladenhüter: Impfstoffdosen türmen sich in den Lagern auf – und Millionen Dosen laufen bald ab. Das Land NRW reagiert und will jetzt mehr als 150.000 Dosen an den Bund zurückgeben.

Das Land NRW will fast 150 000 Novavax-Impfdosen an den Bund zurückgeben.

Die stockende Corona-Impfkampagne macht sich in den Impfstofflagern von Bund und Ländern immer mehr bemerkbar. Allein das Land NRW plant die Rückgabe von mehr als 150.000 Dosen aus dem Zen­trallager an den Bund. Wie das Landesgesundheitsministerium am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, gehe es dabei in erster Linie um 149.550 Novavax-Dosen, die zum Ladenhüter geworden sind und bereits Ende Juli verfallen.