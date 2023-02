Letzte Corona-Schutzmaßnahmen fallen in NRW zu Ostern weg

Die letzten Corona-Schutzmaßnahmen in NRW sollen mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes zu Ostern wegfallen. Das NRW-Gesundheitsministerium kündigte an, dass die Landesregelungen zum 1. März im Gleichklang denen des Bundes angepasst werden.

Mit dem Auslaufen des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes am 7. April würden bundes- wie landesweit sämtliche Corona-Regeln auslaufen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch (15.2.).

Auch zum Ende des Winters hin sei trotz erheblich reduzierter Schutzmaßnahmen ein entspanntes Infektionsgeschehen festzustellen – auch in Krankenhäusern. Das Bundesgesundheitsministerium rechne nicht mit weiteren erheblichen Infektionswellen. So sei es verantwortbar, «in allen Bereichen vor allem auf die Selbstverantwortung und Erfahrung der Menschen im Umgang mit Corona zu setzen.»

Nach den Plänen des Bundes soll zum 1. März die Maskenpflicht für Beschäftigte und Bewohner von Gesundheitseinrichtungen auslaufen. Wegfallen soll die Maskenpflicht also etwa für Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte in Kliniken, fürs Personal in Praxen und Pflegeheimen sowie für Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen. Noch bleiben soll sie aber für Besuche in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen. Außerdem sollen zum 1. März alle verbliebenen Testpflichten enden.