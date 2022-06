Corona-Schutzverordnung in NRW um eine Woche verlängert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landesregierung hat die Corona-Regeln für Nordrhein-Westfalen um zunächst eine Woche bis 30. Juni verlängert. Wesentliche Änderungen gebe es nicht, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. So gilt in Bussen und Bahnen in NRW weiterhin Maskenpflicht. Bestehen bleiben außerdem die Maskenpflichten in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie in Asyl- und Flüchtlingsunterkünften und Gemeinschaftsunterkünften für Wohnungslose.

Von dpa