Corona-Soforthilfen: OVG strebt Grundsatzentscheidung an

Münster (dpa/lnw)

Im Streit um die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen an das Land Nordrhein-Westfalen strebt das Oberverwaltungsgericht in Münster für das 1. Quartal 2023 eine Grundsatzentscheidung an. Das sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das NRW-OVG drückt aufs Tempo und zieht elf Verfahren vor, weil an den Verwaltungsgerichten rund 2500 Klagen anhängig sind. Voraussetzung für eine schnelle Entscheidung sei aber, dass alle Verfahrensbeteiligten entsprechend mitwirken, heißt es am OVG. Einen Termin für die mündliche Verhandlung gibt es noch nicht.

Von dpa