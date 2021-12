Corona-Test negativ: Grammozis kehrt bei Schalke zurück

Der dafür maßgebliche PCR-Test des 43-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Grammozis kann also ab sofort wieder das Training beim Tabellenvierten leiten und am Samstagabend im Topspiel beim Hamburger SV seine Mannschaft betreuen. Bei der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli und beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg zuletzt hatte ihn Assistent Sven Piepenbrock vertreten.