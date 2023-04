Was bleibt von der Corona-Warn-App?

Für Millionen Menschen war die Corona-Warn-App während der Pandemie ein ständiger Wegbegleiter. Doch am 1. Juni wechselt die App in den Schlafmodus. Wie geht es mit der App weiter und was hat sie gebracht?

Die Corona-Warn-App wechselt am 1. Juni in den Schlafmodus. Warnungen zu positiven Testergebnissen sind nur bis Ende April möglich.

Drei Jahre nach der Einführung wechselt die Corona-Warn-App am 1. Juni in den Schlafmodus. Wir geben einen Überblick.

Warum wechselt die App in den Schlafmodus?

„Angesichts einer ge­wach­senen Immunität der Bevölkerung, leicht übertragbarer Virusvarianten und der Rückkehr zu einem öffentlichen Leben (weitgehend) ohne Corona-Maßnahmen entfällt momentan der Bedarf an einer App zur Kontaktnachverfolgung“, teilt das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mit. „Außerdem laufen die Verträge mit den Dienstleistern SAP und T-Systems zum 31. Mai 2023 aus.“ Daher würden einzelne Funktionen in den Schlafmodus versetzt – und es gebe „bis auf Weiteres“ keine regelmäßigen Aktualisierungen.

Was passiert, wenn sich wider Erwarten die Corona-Situation wieder ändert?

In solchen Fällen könne die Warn-App „zeitnah“ wieder aus dem Schlafmodus „geweckt“ und angepasst werden, berichtet Ministeriumssprecherin Kira Nübel. Wie lange kann man nach einem positiven Test per Corona-App Menschen warnen? Dies sei nur noch bis zum 30. April möglich, heißt es. Der Mai werde genutzt, um die App auf den Schlafmodus vorzubereiten.

Welche Funktionen in der App bleiben ab Juni noch erhalten?

„Impfzertifikate können bei Bedarf weiterhin genutzt werden“, erklärt das Ministerium. Auch ein Zugriff auf das Kontakt-Tagebuch sei weiter möglich. Man könne allerdings keine weiteren Zertifikate hinzufügen oder bestehende Zertifikate erneuern. Es gebe auch keine Benachrichtigungen zu den Zertifikaten mehr. Wie oft wurde die Warn-App heruntergeladen? Die App wurde laut Ministerium insgesamt mehr als 48 Millionen Mal installiert. „Etwa neun Millionen Menschen haben ihre Testergebnisse geteilt.“ Mehr als 60 Millionen Mal seien Ergebnisse der PCR-Tests übermittelt worden. Die Resultate von Antigen-Schnelltests seien 180 Millionen Mal per App an die Nutzer gesendet worden.

Wie teuer war die Corona-Warn-App?

Bislang liegen die Gesamtkosten bei 223 Millionen Euro. Davon entfallen laut Ministerium etwa 200 Millionen Euro auf den Betrieb und die Entwicklung der App bis Ende 2022. Für den Weiterbetrieb bis Mai 2023 seien dann weitere 23 Millionen Euro eingeplant.

War die Warn-App ein Erfolg?

Das Ministerium verweist auf Anfrage darauf, dass Studien zur Wirksamkeit gezeigt hätten, dass die App „erfolgreich Infektionsketten unterbrach und maßgeblich dazu beigetragen hat, unseren Alltag in einem durch eine Pandemie geprägten Umfeld sicherer zu machen“. Im Durchschnitt seien fünf Menschen durch eine positiv getestete Person gewarnt worden. Etwa elf Menschen erhielten im Schnitt zudem eine Warnung über eine Risikobegegnung mit niedrigem Risiko. „Etwa jede fünfte Person, die eine Begegnung mit erhöhtem Risiko hatte und einen PCR-Test veranlasste, wurde anschließend positiv getestet. Bei denjenigen ohne Risikomitteilung war der Anteil weniger als halb so hoch“, heißt es. Doch es gibt auch kritische Stimmen. So erklärte Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie kürzlich gegenüber dem RND: „Die Wirkung ist insgesamt eher überschaubar gewesen, weil die App anders als in anderen Ländern nicht an die Gesundheitsämter gebunden war.“ Die Daten seien bei der App also nur lokal gespeichert und nicht weitergeleitet worden.

Wie beurteilt das Land NRW die App?

„Die Corona-Warn-App hat grundsätzlich einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Corona geleistet, indem sie geholfen hat, zahlreiche Infektionsketten schnell zu unterbrechen“, erklärt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf Anfrage unserer Redaktion. „Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die Corona-Warn-App eine noch bessere Weiterentwicklung erfahren hätte.“ Als Beispiele nennt er die bessere Einbindung von Teststellen oder PCR-Laboren. Aber er weist auch auf die „erheblichen Datenschutzbedenken“ hin. „Nicht alles, was im Nachhinein wünschenswert gewesen wäre, hätte sich mit dem Datenschutz vereinbaren lassen“, berichtet Laumann. „An dieser Stelle, bei der Vereinbarkeit von Datenschutz und Gesundheitsschutz, müssen wir immer wieder genau abwägen. Und für die Zukunft lernen, wie sich diese Interessen besser vereinbaren lassen.“

Wie beurteilt ein IT-Sicherheitsexperte die App?

Der Datenschutz sei bei der Entwicklung der Corona-Warn-App „sehr ernst“ genommen worden, lobt IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schinzel, Professor an der FH Münster, auf Anfrage unserer Redaktion. „So konnte die App effektiv Kontakte mit positiv getesteten Menschen feststellen, ohne jedoch Anhaltspunkte zu speichern, wer die Kontaktperson war.“ Zudem seien keinerlei personenbezogene Daten auf den zentralen Servern gespeichert. Allerdings hätte man die App noch attraktiver konzipieren können, meint Schinzel. „Zum Beispiel, indem man noch mehr aktuelle Informationen zur laufenden Pandemie bereitgestellt hätte.“ Doch er stellt auch fest: „Aber das hätte wahrscheinlich nichts zur Eindämmung der Verbreitung von Falschinformationen getan, die weltweit für Verunsicherungen gesorgt haben.“ Diese besonders von Verschwörungstheoretikern verbreiteten Informationen hätten generell die Bewältigung der Pandemie erschwert.

Was passiert mit anderen Apps für Impfzertifikate – wie der CovPass-App?

Die CovPass-Apps werden vorerst weiterbetrieben, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Die entsprechende EU-Verordnung gelte noch bis zum 30. Juni.