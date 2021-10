Corona-Wocheninzidenz unverändert knapp über 50 in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Corona-Neuinfektionswert ist in Nordrhein-Westfalen nahezu unverändert knapp über der Marke von 50 geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut am Freitag mit 50,3 an - nachdem am Donnerstag ein Wert von 50,2 gemeldet worden war. NRW lag damit unter der bundesweiten Zahl von 63,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Von dpa