Corona-Wochenwert in Nordrhein-Westfalen sinkt auf 1193

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Am Montag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 1193 (Vortag: 1215) an. Den Behörden wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden. Bundesweit registrierte das RKI am Montag einen Inzidenzwert von 1427.

Von dpa