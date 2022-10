Cosco hat Beteiligung an Duisburger Terminal aufgegeben

Duisburg (dpa)

Der chinesische Staatskonzern Cosco hat seine Beteiligung an einem geplanten großen Containerterminal im Duisburger Hafen aufgeben. Die 30-prozentige Beteiligung der Chinesen an der Investitions- und Betreibergesellschaft des im Bau befindlichen «Duisburg Gateway Terminal» (DGT) sei bereits im Juni auf die Duisburg Hafen AG übergegangen, teilte Duisport am Mittwoch mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa