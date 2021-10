CSD-Demo in Düsseldorf mit 4000 Menschen

Zum Christopher Street Day in Düsseldorf haben nach Polizeiangaben rund 4000 Menschen mit einer farbenfrohen Demonstration ein Zeichen für Vielfalt und Respekt gesetzt. Damit waren die Erwartungen der Veranstalter um ein Vielfaches übertroffen worden: Sie hatten mit etwa 1000 Teilnehmern für die Kundgebung am Samstagnachmittag gerechnet.

Der Umzug mit mehreren bunt geschmückten Wagen durch die Düsseldorfer Innenstadt und entlang des Rheins sei bislang reibungslos verlaufen, hieß es aus der Leitstelle. Nach zwei Jahren, in denen das Spektakel pandemiebedingt nur als Fahrradkundgebung stattfinden konnte, hatten die Veranstalter in diesem Jahr zusätzlich zu einem Straßenfest mit Bühnenprogramm in der Nähe des Rheins geladen.

Unter dem Motto «Solidarität hat viele Farben» präsentierten sich zahlreiche CSD-Demoteilnehmer in bunten oder schrillen Outfits, trugen Kleidung oder Flaggen in den Regenbogenfarben. Bereits am Freitag war am Rheinufer ein Mahnmal zur Erinnerung an Opfer sexueller Diskriminierung und zur Akzeptanz von sexueller Vielfalt enthüllt worden.

Mit Aktionen zum Christopher Street Day (CSD) wird jedes Jahr weltweit an die sogenannten Stonewall-Aufstände erinnert. Sie waren eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homosexuellen und Polizisten in der Christopher Street in New York 1969.