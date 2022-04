Dame übergibt Goldbarren und Geld an falsche Polizisten

Falsche Polizisten haben von einer 94-jährigen Frau aus Much im Rhein-Sieg-Kreis Goldbarren und Bargeld erbeutet.

Much (dpa/lnw)

Zwei Streifenwagen der Polizei stehen am Straßenrand.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Täter die alte Dame angerufen und sie überredet, ihm ihr Vermögen zu übergeben, um es vor angeblichen Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Die gutgläubige Seniorin ließ sich daraufhin von zwei Unbekannten - einem jungen Mann und einer Frau - zur Bank fahren. Aus ihrem Schließfach holte sie 60.000 Euro sowie Goldbarren im Wert von 20.000 Euro und übergab es den beiden Fremden. Diese fuhren ihr Opfer dann noch nach Hause und verschwanden. Erst einige Tagen später kam der Frau in den Sinn, dass sie wohl Betrügern aufgesessen war.