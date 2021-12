Dank Doppelpack von Polter: Bochum schlägt Augsburger 3:2

Augsburg (dpa)

Der VfL Bochum hat dank eines starken Sebastian Polter seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Mittelstürmer war gleich mit zwei Treffern (23./45.+2) am umjubelten 3:2 (3:0)-Sieg beim FC Augsburg am Samstag beteiligt. Gerrit Holtmann (40.) traf vor Geisterkulisse in der leeren FCA-Arena ebenfalls für den VfL und bescherte dem Ruhrpott-Club den fünften Sieg in den letzten sieben Spielen. Die Anschlusstreffer von Michael Gregoritsch (57.) und Daniel Caligiuri (86./Foulelfmeter) kamen zu spät. Der FCA hatte die erste Halbzeit verschlafen.

von Jordan Raza, dpa