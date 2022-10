Darmstadt 98 bejubelt Sieg in Paderborn: Rang zwei

Paderborn (dpa/lhe)

Mit dem Sieg im Top-Spiel beim SC Paderborn hat der SV Darmstadt 98 die Siegesserie der Ostwestfalen vor eigenem Publikum beendet und den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Hessen gewannen am Freitagabend bei den zuvor in fünf Heimspielen fünfmal siegreichen Paderbornern mit 2:1 (2:1) und blieben damit auch im neunten Spiel in Serie unbesiegt. «Das Spiel hat Spaß gemacht. Es war ein wichtiger Sieg», sagte Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen beim Pay-TV-Sender Sky.

Von dpa