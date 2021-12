Darts-Überraschung Hempel ohne Pläne für Weihnachten

London (dpa)

Die deutsche Darts-Überraschung Florian Hempel hat an den drei Weihnachtstagen nicht viel vor. «Ich werde an Weihnachten hier in London bleiben und mich auf mein nächstes Spiel vorbereiten. Ich habe keine großen Pläne, aber es wird ein großartiges Weihnachtsfest», sagte der 31-Jährige nach seinem unerwarteten Zweitrundensieg gegen den belgischen Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh. Hempel kann wegen der strengen Quarantäneregeln über die Feiertage nicht nach Deutschland zurückreisen.

Von dpa