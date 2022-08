Deckeneinsturz in Altbau: Ermittlungen eingestellt

Aachen (dpa/lnw)

Ein Jahr nach dem Teileinsturz einer Decke in einem vom Hochwasser betroffenen Altbau in Eschweiler werden die Ermittlungen eingestellt. Ein Gutachter habe als Ursache des Unglücks einen Statikfehler aus den 1930er Jahren ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Aachen. Die «Aachener Zeitung» berichtete. Das Ermittlungsverfahren war gegen unbekannt geführt worden.

Von dpa