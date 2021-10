Defekt sorgt für hohe Kohlenstoffmonoxid-Konzentration

Bonn (dpa/lnw)

Eine defekte Heizung hat in Bonn für eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration in zwei Wohnhäusern gesorgt. Bewohner hätten am Dienstagabend einen Gasgeruch gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen stellten die Einsätzkrafte eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration fest. Das Gas selbst ist geruch-, geschmack- und farblos.

Von dpa