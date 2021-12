Defekte Oberleitung: ICE vor Siegburg liegengeblieben

Siegburg/Bonn (dpa)

Wegen eines Oberleitungsschadens ist ein ICE der Deutschen Bahn am Freitag wenige hundert Meter vor dem Bahnhof in Siegburg bei Bonn liegengeblieben. Alle auf der entsprechenden Strecke verkehrenden Züge zwischen Köln und Frankfurt/Main würden zurzeit umgeleitet und hielten nicht an den Bahnhöfen Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg/Lahn. Es komme dadurch zu Umleitungen, Verspätungen bis zu 80 Minuten und Zugausfällen, teilte die Bahn am Silvester-Tag mit.

Von dpa