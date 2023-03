DEG-Kapitän Barta trifft wieder und zieht mit Doucet gleich

Düsseldorf (dpa)

Das erste Tor seit fast zwei Monaten war ein besonderes für Alexander Barta. Der Kapitän der Düsseldorfer EG wurde nach dem 5:0-Auftaktsieg der DEG in der ersten Playoff-Runde der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag gegen die Löwen Frankfurt freudig überrascht. Denn der Treffer des 40 Jahre alten ehemaligen Nationalstürmers zum 4:0 (44. Minute) war der 92. Bartas für Düsseldorf in der DEL. Damit zog er in seinem 1004. DEL-Spiel nach Toren mit einer Vereins-Legende gleich: Zusammen mit Benoit Doucet ist Barta nun fünftbester Torschütze des achtmaligen deutschen Meisters in der DEL.

