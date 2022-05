DEG will mit neuem Trainer «wieder oben angreifen»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Düsseldorfer EG will mit ihrem neuen Trainer Roger Hansson wieder oben in der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga angreifen. «Unser Anspruch ist, zu überperformen», sagte Sportchef Niki Mondt am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Cheftrainers. «Wir wollen uns die Möglichkeit geben, grundsätzlich jedes Spiel zu gewinnen», sagte der 54 Jahre alte Schwede Hansson, der als Spieler Weltmeister und Olympiasieger war.

Von dpa