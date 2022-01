DEL-Spiel von Iserlohn wegen Corona-Fällen verlegt

Düsseldorf (dpa)

Das für Sonntag (17.00 Uhr) in der Deutschen Eishockey Liga angesetzte Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und den Straubing Tigers ist wegen weiterer Corona-Fälle abgesagt und verlegt worden. Dies teilten die DEL und der Iserlohner Club am Sonntag mit. Bei den Roosters sind weitere Spieler positiv getestet worden, die Ergebnisse der PCR-Tests stehen noch aus. Alle betroffenen Spieler und Mitarbeiter sind in Quarantäne.

Von dpa