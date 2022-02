«Der Preis ist heiß»-Moderator Wijnvoord heiratet im TV

Senden (dpa)

TV-Moderator Harry Wijnvoord (72) will Mitte März live im Fernsehen und an Bord eines Kreuzfahrtschiffs heiraten. Eingeladen seien 130 Gäste und das Ganze werde auf dem Sender sonnenklar.TV übertragen, sagte der «Der Preis ist heiß»-Moderator am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er und seine Iris seien zwar schon seit dem vergangenen Jahr standesamtlich getraut - dabei seien aber nur 18 Personen zugelassen gewesen. Das sei schön gewesen, aber einiges habe auch gefehlt: das Hochzeitskleid, einige Freunde und Verwandte.

Von dpa