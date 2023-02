Deutlich mehr Spitzen-Abis in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Abiturnoten mit einem Durchschnitt von 1,0 oder besser hat sich in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Den Länderzahlen der Kultusministerkonferenz zufolge haben im vergangenen Jahr 2436 Abiturienten in NRW die Note 1,0 oder besser eingeheimst.

Von dpa