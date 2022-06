Deutsche Meisterschaft im Hirschrufen startet in Dortmund

Wer ist der beste Hirschrufer in Deutschland? Das entscheidet sich auf der internationalen Jagdmesse in Dortmund. Dort wird wieder um die Wette geröhrt und gebrüllt.

Zum Höhepunkt der europaweit größten Jagdmesse treten in Dortmund Stimmen-Imitatoren aus Deutschland zur Meisterschaft im Hirschrufen an. Am Freitag (12.00 Uhr) werden die Wettbewerber etwa aus Niedersachsen, Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern wieder mit Hörnern, Rohren oder Zylindern um den Titel kämpfen. Wer einen röhrenden Hirschen nach Bewertung einer Jury aus Förstern und Jagdmeistern am besten täuschend ähnlich nachahmen kann, wird Deutscher Meister. Unter den Teilnehmern ist nur eine Frau, sie kommt aus Nordrhein-Westfalen.

Der Sieger oder die Siegerin sowie die Plätze zwei und drei können dann am Samstag bei der Europameisterschaft im Hirschrufen antreten. Auch die EM findet im Rahmen der «Jagd + Hund» statt und soll die Messehallen in einen internationalen «Brunftplatz» verwandeln.