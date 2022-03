Deutscher Fernsehpreis wird am 14. September verliehen

Köln (dpa)

Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr am 14. September in Köln verliehen. Turnusgemäß hat das ZDF die Federführung übernommen und wird die Verleihung am selben Abend um 20.15 Uhr ausstrahlen, wie das ständige Sekretariat des Preises in Köln am Donnerstag mitteilte.

Von dpa