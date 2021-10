Deutscher Tanzpreis an Gründerin vom Tanzfilminstitut Bremen

Essen/Bremen (dpa)

Die Gründerin des Deutschen Tanzfilminstituts in Bremen ist mit dem Deutschen Tanzpreis 2021 ausgezeichnet worden. An der Arbeit von Heide-Marie Härtel lobte die Jury, sie habe einen außergewöhnlichen Beitrag für das immaterielle Kulturerbe Tanz und die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes geleistet. «Mit ihrem Lebenswerk verbindet sich eine weltweit herausragende Institution und der Impuls, Tanz im Medium des Films festzuhalten und zu neuem Leben zu erwecken.» Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Samstagabend bei einer Gala im Aalto-Theater in Essen überreicht.

Von dpa