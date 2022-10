Deutsches Duo startet bei Darts-EM in Dortmund

Am zweiten Tag der Darts-Europameisterschaft greifen auch die deutschen Protagonisten ins Geschehen ein.

Am Freitagabend (ab 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) sind unter anderen Gabriel Clemens und Martin Schindler in der Westfalenhalle in Dortmund gefordert. Schindler bekommt es zunächst (20.15 Uhr) mit dem Portugiesen José de Sousa zu tun. Clemens trifft im letzten Spiel des Abends (22.15 Uhr) auf den walisischen Weltklasseprofi Jonny Clayton. Auch Weltmeister Peter Wright (Schottland), der Waliser Gerwyn Price und Michael van Gerwen aus den Niederlanden steigen ins EM-Turnier ein.