Deutsches Eishockey-Team bezwingt auch die Schweiz

Am Samstag besiegte die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm die Eidgenossen in Krefeld 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Vor nur 2678 Zuschauern schossen Ex-NHL-Stürmer Tobias Rieder (28. Minute), Leo Pföderl (59.) und Patrick Hager (60.) das Team des Deutschen Eishockey-Bundes zum Sieg. Bereits am Donnerstag hatte Deutschland Russland mit 4:3 besiegt. Zum Abschluss am Sonntag gegen die Slowakei (14.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) geht es um den erstmaligen Gewinn des Vier-Nationen-Turniers seit 2015.