DFB-Frauen gegen Israel auf sechs Positionen verändert

Essen (dpa)

Die deutschen Fußballerinnen starten ohne Torjägerin Lea Schüller und Spielmacherin Dzenifer Marozsan in das WM-Qualifikationsspiel gegen Israel. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg stellte am Dienstag in Essen die Mannschaft im Vergleich zum 1:0-Sieg vergangene Woche im Hinspiel in Petach Tikva auf gleich sechs Positionen um.

Von dpa