DFB-Frauen ohne Lohmann in Duisburg gegen Schweden

Duisburg (dpa)

Ohne Sydney Lohmann vom FC Bayern München bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr Länderspiel gegen Schweden an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin fällt aufgrund von muskulären Problemen aus, wie der DFB am Montag mitteilte. Lohmann sei nach dem Trainingslager in Marbella abgereist.

Von dpa