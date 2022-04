DFB untersucht Kaffee-Jubel von Kölns Stürmer Modeste

FC Köln untersuchen. Das teilte der DFB am Sonntag mit. Modeste war nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Arminia Bielefeld in der 43. Minute hinter das Tor gelaufen, wo er in einer FC-Tüte aus dem Fan-Shop eine Packung des von ihm produzierten Kaffees deponiert hatte und diesen in die Kamera hielt. Danach warf der Franzose das Paket in die Zuschauerränge. Der DFB untersucht nun wohl, ob es sich dabei um unerlaubte Werbung handelt.