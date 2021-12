DFB verurteilt Rassismusvorfall in Duisburg

Berlin (dpa)

Der Deutsche Fußball-Bund hat nach dem abgebrochenen Drittligaspiel in Duisburg jegliche Form von Rassismus verurteilt und eine Bestrafung der Verantwortlichen gefordert. «Nur so lässt sich diesen Unverbesserlichen das Handwerk legen. Der oder die Täter müssen umfänglich zur Rechenschaft gezogen werden», sagte Vizepräsident Rainer Koch am Sonntag in einer DFB-Mitteilung.

Von dpa