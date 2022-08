DFL-Geschäftsführerin Hopfen warnt vor Symbolpolitik

Dortmund (dpa)

DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat in der Diskussion über die Energiekrise davor gewarnt, «den Fußball als Symbolpolitik zu missbrauchen». «Schon in der Corona-Krise war es so, dass wir mit über 90 Prozent Impfquote deutlich besser waren als die Durchschnittsbevölkerung», sagte die 46-Jährige am Mittwoch bei der Generalversammlung aller 36 deutschen Proficlubs mit Verweis auf die damals prominente Betrachtung des Fußballs.

Von dpa