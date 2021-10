Dicke Kohlköpfe auf Feldern: Kappes-Ernte hat begonnen

Korschenbroich (dpa/lnw)

Das Gemüse wächst in langen Reihen auf den Feldern. Die Weißkohlernte hat begonnen. Bis in den Dezember hinein werden die Köpfe von den Feldern geholt. Der größte Teil wird in nahen Fabriken zu Sauerkraut verarbeitet. Die Anbauer liefern «on demand».

Von dpa