Dieb klaut Cello aus Hochschule: 30.000 Euro Schaden

000 Euro gestohlen. Der Unbekannte sei anschließend mit einem Linienbus geflüchtet, teilte die Polizei am Dienstag in Aachen mit. Die Ermittler wissen, dass der Unbekannte am 14. Februar, es war Valentinstag, gegen Mittag die Hochschule durch einen Hinterausgang betrat und in einen unverschlossenen Probenraum ging. Dort stahl die Person das hochwertige Instrument in einem roten Koffer. Den auffälligen Instrumentenkoffer geschultert, fuhr der Unbekannte mit einem Linienbus davon. Die Polizei versucht nun, durch Veröffentlichung von Bildern Hinweise zur Aufklärung zu bekommen.