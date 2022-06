Diebstahl-Versuch im Baumarkt geht schief

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei dem Versuch, Werkzeug in einem Lichtenbroicher Baumarkt zu stehlen, sind vier Männer erwischt worden. Sie sollen die Werkzeuge am Montag mit einer Zange aus den Regalen gelöst haben, teilte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf mit. Auch Akkuschrauber und Bohrmaschinen hätten die Männer in ihre Rucksäcke gestopft. Ladendetektive ertappten die Gruppe im Alter von 19 bis 41 Jahren dabei.

Von dpa