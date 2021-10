Dienstag erstmals seit Jahren freier Blick auf den Dom

Köln (dpa)

Die Westfassade des Kölner Doms mit dem Hauptportal und den beiden Türmen wird am Dienstagnachmittag voraussichtlich erstmals seit zehn Jahren ohne Baugerüst zu sehen sein. Wenn das Wetter mitspiele, werde das etwa 30 Meter hohe Hängegerüst, das in 105 Metern Höhe am Nordturm hänge, mit einem Kran abgenommen, teilte die Dombauhütte am Montag mit. Der Kran kann bis auf eine Höhe von 124 Metern ausgefahren werden.

Von dpa