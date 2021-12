Digitales Lernen soll im Schulgesetz verankert werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das digitale Lernen und Lehren an Schulen soll in Nordrhein-Westfalen künftig gesetzlich verankert werden. Das sieht eine Novelle des Schulgesetzes vor, die Schulministerium Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf vorstellte. Demnach soll es dann ausdrücklich zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen gehören, «dass Schülerinnen und Schüler digitale Kompetenzen erwerben, um zukünftige Anforderungen und Chancen in einer digitalisierten Welt bewältigen und ergreifen zu können».

Von dpa