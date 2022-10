Ditib informiert Nachbarn über geplanten Muezzinruf in Köln

Köln (dpa)

Kurz vor dem geplanten ersten Muezzinruf über Lautsprecher an der Zentralmoschee ist Köln ist Anwohnern das Vorhaben bei einer Informationsveranstaltung erklärt worden. Die Türkisch-Islamische Union Ditib, zu der die Moschee gehört, versicherte dabei am Donnerstag, dass man niemanden «vergraulen» wolle. «Es ist uns sicherlich daran gelegen, unsere Nachbarn nicht zu stören in ihrem Alltag», sagte der Ditib-Vertreter Zekeriya Altuğ. Vorgesehen sei eine Lautstärke von etwa 60 Dezibel. «Es geht nicht darum in 100, 200 Metern Entfernung noch hörbar zu sein», sagte er. Es gehe darum, dass Muslime das Gefühl bekämen, dass sie ihre Religionspraxis ausleben dürften.

Von dpa