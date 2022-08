Dom: Köln schaltet zum Energiesparen nachts Licht aus

Köln (dpa)

Um in Zeiten des Kriegs in der Ukraine Strom zu sparen, bleibt der Kölner Dom nachts dunkel. Die Beleuchtung repräsentativer Bauwerke in der Stadt soll schon um 23 Uhr, ab Herbst um 22 Uhr ausgeschaltet werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Normalerweise wird der berühmte gotische Bau die ganze Nacht lang angestrahlt. Der dunkle Dom ist nur eine von zahlreichen Energiesparmaßnahmen, die die Stadt auf den Weg gebracht hat.

Von dpa