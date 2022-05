In Dortmund ist ein 30-Jähriger nach Angaben der Polizei unter Drogeneinfluss zur Geburt seines Kindes in Richtung Kreißsaal gerast.

Er soll mit rund 30 Stundenkilometern mehr als erlaubt gefahren sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Polizisten hielten den Mann im Rahmen einer Kontrolle am Donnerstag an. Nach ersten Erkenntnissen besaß er keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen.