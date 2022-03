Dortmunds Rose und Haaland: «Offenen Dialog» über Zukunft

Mainz (dpa)

Dortmunds Cheftrainer Marco Rose hat den guten Austausch mit dem international umworbenen Topstürmer Erling Haaland über dessen Zukunft betont. «Wir haben einen offenen und guten Dialog, aber ich weiß es immer noch nicht, was er macht. Wir sind sehr entspannt in diesem Fall», sagte Rose am Mittwochabend nach dem 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05, bei dem Haaland erneut als Joker in die Partie kam. Der 21 Jahre alte Norweger wird von zahlreichen internationalen Spitzenvereinen umworben, seine Zukunft über diesen Sommer hinaus gilt als ungewiss.

Von dpa