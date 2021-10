Dr.-Oetker-Gruppe: Verkauf von Bankhaus Lampe vollzogen

Bielefeld (dpa)

Der 2020 angekündigte Verkauf des Bankhauses Lampe durch Dr.-Oetker-Gruppe ist vollzogen. Das teilte der Konzern am Freitag in Bielefeld mit. Die Europäische Zentralbank (EZB) und weitere Aufsichtsbehörden stimmten dem Kauf durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG demnach zu, heißt es in einer Mitteilung von Dr. Oetker. Nach Angaben des Käufers trägt das neue Bankhaus den Namen Hauck Aufhäuser Lampe.

Von dpa