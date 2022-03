Drastische Steigerungen: Agravis steigert Umsatz und Gewinn

Münster (dpa)

Agravis, Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler, hat nach drastischen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie das zweite Pandemie-Jahr 2021 mit einem Plus bei Umsatz von knapp 14 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz in Münster mit.

Von dpa