Drei Cannabisplantagen ausgehoben: Mehrere Verdächtige

Soest (dpa/lnw)

Die Polizei hat im Kreis Soest drei Cannabisplantagen ausgehoben und drei Tatverdächtige ermittelt. Die Beamten waren im Zuge einer Routine-Ermittlung nach einem Todesfall in ein Haus gerufen worden, in dem ihnen starker Marihuana-Geruch auffiel. So seien sie zufällig auf eine professionelle Cannabisaufzucht gestoßen, berichtete die Polizei am Freitag.

Von dpa