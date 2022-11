Drei Feuerwehrleute bei Garagenbrand leicht verletzt

Wegen einer starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aus Häusern über der Garage am Mittwochabend vorsorglich in Sicherheit gebracht, wie die Polizei in Kleve am Donnerstag mitteilte. Nach den Löscharbeiten konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Zum Ende der Löscharbeiten habe sich herausgestellt, dass ein Auto in der Tiefgarage komplett ausgebrannt war. Die Ursache dafür sei bislang unbekannt. Zudem seien ein weiteres Auto sowie elektrische Leitungen beschädigt worden. Die leicht verletzten Feuerwehrleute wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt.