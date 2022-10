Drei Kinder und Autofahrer bei Unfall verletzt

Nieheim (dpa/lnw)

Bei einem Autounfall im Kreis Höxter sind drei Kinder und ein Erwachsener verletzt worden. Der 38 Jahre alte Fahrer des Autos habe in einer langgezogenen Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, sei ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto prallte daraufhin gegen die Böschung, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Eine Fünfjährige wurde dem Einsatzbericht nach aus dem Auto geschleudert und mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebte sie demnach aber nicht.

Von dpa