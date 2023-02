Drei Raubtaten in einer Nacht in Köln: Polizei sucht Zeugen

Ein Duo habe eine junge Frau an einer Haltestelle mit einer vorgehaltenen Waffe bedroht und verlangt, dass sie an einem Bankautomaten Geld abhebe. Als die Frau aufgestanden und wortlos weggegangen sei, hätten die Männer ohne Beute das Weite gesucht.

Wenig später sollen zwei ebenfalls maskierte Männer eine Pizzeria überfallen und den Inhaber bedroht haben. Ihm gelang es durch ein Fenster zu flüchten. Die Täter raubten Bargeld.

Kurz darauf kam es zu einem dritten Überfall in der Nacht. Diesmal erbeuteten zwei maskierte Männer in einem Kiosk Bargeld, Zigaretten und Alkohol und flüchteten unerkannt. Auch sie wurden ähnlich beschrieben wie in den vorherigen Fällen. Einer soll eine Sporttasche mit bunten Logo dabei gehabt haben, hieß es. Polizeibeamte stellten eine Schreckschusswaffe in dem Kiosk sicher.