Drei Schwerverletzte bei Unfall in Troisdorf

Bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf sind am späten Dienstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Fahrerin habe in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei in den Gegenverkehr geschleudert, teilte die Polizei mit. Sie prallte demnach mit ihrem Fahrzeug gegen ein entgegenkommendes Auto und fuhr in die Böschung, wo sich das Auto überschlug. Die 20-Jährige, die 21 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos und ihr 24 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Lebensgefährlich waren die Verletzungen nach Polizeiangaben aber nicht. Sie kamen ins Krankenhaus. Die beiden Autos wurden abgeschleppt, die Unfallstelle blieb zwischenzeitig voll gesperrt.