Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Motorrad mit Auto

Zu einem schlimmen Unfall ist es am Samstagabend in Hörstel gekommen. Drei junge Leute wurden dabei schwer verletzt, der Vater eines 16-jährigen Mädchens erlitt einen Schock.

Drei Menschen sind am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in Hörstel bei einem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine 16-jährige Motorradfahrerin wurde an einer Kreuzung von einem Auto erfasst, das die Vorfahrt missachtete, wie die Polizei mitteilte.

Die junge Frau und die 18 Jahre alte Autofahrerin sowie ihr 22-jähriger Beifahrer kamen in ein Krankenhaus. Der Vater der verunfallten 16-Jährigen befand sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem Motorrad unmittelbar vor seiner Tochter. Er erlitt einen Schock.